Finlândia é o país onde paira mais felicidade no ar

Pela sexta vez consecutiva, a Finlândia está no topo da lista dos países mais felizes do mundo. No estudo das Nações Unidas, os países nórdicos lideram a tabela depois da Finlândia, com Dinamarca em segundo lugar e Islândia em terceiro.

Na quarta posição está Israel, que é o primeiro país fora da Europa que se encontra na lista dos mais felizes. Alemanha, França, Espanha, Itália e Brasil estão à frente de Portugal, que mantém a posição do ano passado (56º lugar).

A confiança no Governo, a capacidade do país em criar riqueza, a liberdade e as condições de saúde estão entre os fatores que contribuem para a felicidade dos habitantes.

Em conflito armado há mais de um ano, a Rússia está no posto 70 e a Ucrânia está no 92. No fundo da tabela estão o Afeganistão e o Líbano.

As conclusões deste estudo, que acontece todos os anos, indicam também que há mais felicidade num país quando a diferença entre os mais felizes e os menos felizes é mais pequena.