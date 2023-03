"É uma perda devastadora": grande incêndio destrói igreja nos EUA

Um incêndio de grandes dimensões destruiu totalmente uma igreja em Burlington, Nova Jersey, nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, não há registo de feridos. O fogo começou por volta das 18:00 locais de segunda-feira e provocou a queda do telhado do edifício. Mais de 100 bombeiros e socorristas estiveram no local.

A igreja de Nova Jersey consumida pelas chamas era um edifício com quase meio século. Nas proximidades, existe uma escola e um espaço de culto, o Fountain of Life Center. O incêndio obrigou à retirada de pessoas, incluindo crianças.

"É uma perda devastadora", disse Russell Hodgins, pastor do Fountain of Life Center, à emissora local ABC-6.

Hodgins disse à imprensa local que os bombeiros fizeram tudo para salvar o edifício escolar anexo.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.