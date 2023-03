Jogo entre França e Países Baixos marcado por protestos contra Macron

O jogo desta sexta-feira entre as seleções de França e Países Baixos ficou marcado por momentos de protesto contra Emmanuel Macron. Para este sábado estão marcadas manifestações em vários pontos do país.

Centenas de pessoas gritaram "demissão", referindo-se ao Presidente francês, que se mantém relutante em não recuar nas mexidas feitas na idade da reforma.

Esta semana tem sido marcada por intensos protestos em várias cidades francesas. Centenas de pessoas já foram detidas pelas autoridades.

Os manifestantes exigem a demissão do Presidente Emmanuel Macron e a reposição da idade da reforma. Por outro lado, Macron não quer desistir da reforma do sistema de pensões , que é uma das mais importantes do seu mandato.

Macron chegou a comparar os protestos em França com o ataque ao Capitólio, nos Estados Unidos, e com a invasão da praça dos três poderes, no Brasil.

Os sindicatos já convocaram novas greves para a próxima semana.