Autora de ataque em escola nos EUA tinha 28 anos

A autora do tiroteio que matou três crianças e três adultos numa escola de Nashville, no estado norte-americano do Tennessee, tinha 28 anos, confirmou esta segunda-feira a polícia, que havia indicado que poderia tratar-se de uma adolescente.

A mulher, natural de Nashville, morreu em confronto com os agentes da Polícia dentro da The Covenant School, uma escola cristã particular fundada em 2001 e que acolhe cerca de 200 alunos, desde a pré-escola até ao sexto ano.

O porta-voz do Departamento de Polícia de Nashville, Don Aaron, revelou em conferência de imprensa que a alegada agressora entrou na escola por uma porta lateral, carregando duas armas semiautomáticas e pelo menos uma pistola.

"Neste momento, estamos a tentar identificá-la", disse o porta-voz, que observou não saber se a mulher tinha alguma ligação com a instituição de ensino.

Aaron garantiu que a resposta da polícia foi "rápida" e que, após acederem ao primeiro andar da escola, os agentes ouviram disparos vindos do segundo piso e decidiram subir. Já no segundo andar encontraram uma jovem que estava a disparar e dois polícias acabaram por abrir fogo contra ela.

Vários alunos foram vistos a deixar a escola - cercada por carros da polícia - para uma igreja próxima ao local, para se reunirem com seus pais. O tiroteio mortal ocorre num momento em que as comunidades em todo o país recuperam de uma onda de violência escolar, incluindo o massacre numa escola primária em Uvalde, no Texas, no ano passado; ou um tiroteio na semana passada em Denver, que feriu dois administradores.

Desde o início do ano é já o 128º tiroteio em massa nos Estados Unidos

Este é já o 128º tiroteio em massa nos Estados Unidos desde o início do ano, de acordo com dados do Gun Violence Archive, que define um tiroteio em massa quando pelo menos quatro pessoas são baleadas, excluindo o atirador. Os Estados Unidos, onde circulam aproximadamente 400 milhões de armas de fogo, são frequentemente afetados por tiroteios mortais, inclusive em escolas.

Desde o início de 2023, foram registados pelo menos 30 incidentes envolvendo armas de fogo em escolas nos Estados Unidos, que deixaram oito mortos e 23 feridos, segundo dados da organização Everytown for Gun Safety.