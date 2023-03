Gritos de surpresa e alegria: o momento do resgate de nove mineiros no Congo

Nove mineiros foram resgatados com vida e sem ferimentos de uma mina de ouro na província de Kivu do Sul, na República Democrática do Congo, no sábado. A mina tinha desabado devido a chuvas fortes.

No vídeo, que se tornou viral nas redes sociais, vê-se homens a escavar com pás e com as próprias mãos, até que começam a sair mineiros - um a um - debaixo da terra. No vídeo ouvem-se ainda gritos de surpresa e de alegria no momento do resgate.

"Mobilizamos rapidamente as pessoas para limpar os escombros que bloqueavam a entrada", disse o representante da sociedade civil local, Crispin Kayuka, à Reuters.

Devido à falta de equipamentos adequados e de condições de segurança, acidentes em minas são frequentes na África do Sul. No entanto, são mais raros os finais felizes em que mineiros são resgatados intactos. Por exemplo, no início de março, dois mineiros morreram num desabamento semelhante num local próximo, refere a agência Reuters.

