Donald Trump acusado formalmente no caso do suborno a atriz pornográfica

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai a julgamento pelo alegado pagamento secreto à atriz pornográfica Stormy Daniels. É a primeira vez na história norte-americana que um ex-presidente enfrenta uma acusação criminal.

As acusações ainda não são conhecidas, mas o caso remonta à campanha eleitoral de 2016.

O gabinete do procurador encarregue do caso contactou os advogados de Donald Trump para combinar a detenção do ex-presidente dos Estados Unidos, com recolha de impressão digital e fotografias, conforme indicado pelo porta-voz da procuradoria de Manhattan.

É a primeira vez que um antigo presidente dos Estados Unidos é acusado de um crime.

O que está em causa?

Há cerca de 17 anos, Donald Trump - então candidato presidencial - terá tido uma relação que quis manter secreta com Stormy Daniels , atriz pornográfica cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, antes das eleições de 2016.

Para além do pagamento de cerca de 122 mil euros, terá sido assinado um acordo para impedir a atriz de falar sobre o que aconteceu em 2006.

Para além disso, o advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, admite ter enviado dinheiro a Daniels e a uma segunda mulher, a ex-modelo da Playboy Karen McDOugal, que também alegou ter tido relações sexuais com o candidato republicano.

No entanto, o empresário e ex-presidente negou ter tido casos com qualquer uma das mulheres.

Em 2018, Cohen foi sentenciado a três anos de prisão, após uma investigação de procuradores federais, pelos pagamentos feitos à atriz.

Recorde-se que Donald Trump está na corrida às presidenciais de 2024 e garantiu que a campanha não ficará em causa, independentemente da decisão do júri.

Reação de Donald J. Trump

O antigo Presidente e agora candidato à presidência dos Estados Unidos já reagiu à acusação na rede social Facebook, afirmando que se trata de uma “caça às bruxas” que se irá virar “contra Biden”.

No comunicado lê-se que Trump considera esta notícia uma “perseguição política e interferências eleitoral como nunca antes vista na história”.

Mais. O recandidato republicano afirma que não é a primeira vez que os “radicais de esquerda democratas” o tentam derrubar, primeiro com as acusações sobre as implicações da Rússia na campanha eleitoral de 2016 e, agora, com uma acusação a um “inocente”.