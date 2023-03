"É com um orgulho muito grande que retorno": Bolsonaro quebra silêncio apôs três meses fora

O ex-Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, regressou ao país pela primeira vez desde os tumultos pós-eleitorais de 8 de janeiro. Nunca admitiu a derrota contra Lula da Silva nas presidenciais, e esta quinta-feira, regressa para “conduzir o Brasil para um porto seguro”, liderando a oposição ao atual presidente.

Jair Bolsonaro deixou o Brasil em dezembro antes do seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, ser empossado, viajando para a Florida, nos EUA e depois de pedir um visto de turista norte-americano de seis meses. Regressou ao Brasil onde poucos apoiantes o esperavam no aeroporto da capital brasileira.

O ex-Presidente, assim que aterrou, foi direto para a sede do Partido Liberal e aos membros do partido disse que Lula da Silva não vai conseguir fazer o que quer do país.

“Eles não vão fazer o que bem querem para o futuro da nossa nação. Nós somos praticamente 20% das bancadas, além de outros colegas nossos que estão aqui de outros partidos. Temos a maioria dentro do Congresso e queremos o melhor para o país”

Entre outras acusações, Bolsonaro é investigado por alegadamente incitar os seus seguidores mais radicais a tentarem um golpe de Estado contra Lula da Silva, em 8 de janeiro, quando seus apoiantes invadiram e destruíram as sedes do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e da Presidência da República, em Brasília.