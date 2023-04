Pelo menos quatro mortos devido à passagem de vários tornados nos EUA

Pelo menos quatro pessoas morreram devido à passagem de vários tornados nos Estados Unidos. As autoridades norte-americanas contabilizaram cerca de 40 tornados em seis Estados na última noite.

Arkansas foi o mais afetado, assim como o Missouri. Em ambos os Estados foi declarado estado de emergência. As autoridades do Arkansas admitem que a área de destruição é vasta e com milhares de habitantes afetados. O número de vítimas pode ainda aumentar.

Pelo menos 300 mil pessoas estão sem eletricidade e há ainda um número indeterminado de desalojados.

Na cidade de Little Rock, no Arkansas, centenas de edifícios foram atingidos e dezenas de pessoas foram hospitalizadas.

No Illinois, pelo menos uma pessoa morreu quando o teto de um teatro colapsou durante um concerto.