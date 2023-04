Tornado nos EUA: queda de telhado durante concerto faz um morto

A passagem de tornados no centro e no sul dos EUA fizeram pelo menos onze mortos e dezenas de feridos. Ainda é cedo para fazer um balanço, porque há muitas casas destruídas que ainda não foram inspecionadas. O telhado de uma sala de espetáculos colapsou durante um concerto numa cidade no Illinois.

O pânico instalou-se rapidamente entre os que assistiram a um concerto em Belvidere na sexta-feira. O tornado que passou por aqui causou o colapso do telhado por cima das 260 pessoas que tinham comprado bilhete.

Foram muitos os estados no centro e no sul do país atingidos por várias tempestades, como o Illinois e o Indiana.

O ar quente vem do golfo do México e ao chegar às grandes planícies do centro dos Estados Unidos cria as condições perfeitas para a devastação.