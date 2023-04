Vaga de tornados faz pelo menos seis mortos nos Estados Unidos

Pelo menos seis pessoas morreram devido à passagem de uma série de tornados nos Estados Unidos e a região mais afetada foi o estado de Arkansas.

Perante a aproximação do tornado à cidade de Little rock, houve quem ignorasse os avisos à população e arriscasse sair à rua para captar imagens do momento. Quem assistiu, descreve um fenómeno relâmpago.

Em pouco tempo a passagem de um tornado deixou marcas de destruição por várias zonas do Arkansas, a região mais afetada pela vaga de tornados desta sexta-feira e onde foi decretado estado de emergência.

Centenas de milhares de pessoas sem eletricidade

Perto de 500 mil pessoas acordaram esta manhã sem eletricidade em 10 Estados afetados pelos tornados e tempestades.

No estado do Ilinóis, uma pessoa morreu quando o telhado de um teatro colapsou durante um concerto, para pânico geral dos espetadores.

Biden promete ajuda federal

Os tornados voltam a atingir os Estados Unidos uma semana depois de um fenómeno idêntico ter provocado a morte de 26 pessoas no Mississípi e Alabama.

O presidente Joe Biden deslocou-se ao terreno para acompanhar o início dos trabalhos de reconstrução depois de ter prometido ajuda federal.

<