Sismo de magnitude 7,1 atinge Papua Nova Guiné

Um sismo com magnitude 7,1 na escala de Richter atingiu este domingo a Nova Guiné, na região de Papua-Nova Guiné, de acordo com o Centro Sismológico Mediterrânico Europeu (EMSC).

Segundo as informações avançadas pelo EMSC, o sismo foi registado a cerca de 38 quilómetros da cidade de Ambunti.

Não há relatos de feridos ou estragos.

A Papua Nova Guiné fica localizada na metade oriental da ilha da Nova Guiné, que faz fronteira com uma parte da Indonésia, no sudoeste do Oceano Pacífico.