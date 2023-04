Confrontos em Cartum entre paramilitares e Exército do Sudão

A rivalidade entre dois generais sudaneses, latente há semanas, explodiu no sábado em Cartum, que acordou ao som de explosões e combates. O grupo paramilitar sudanês Forças de Apoio Rápido (RSF) anunciou que assumiu o controlo do Palácio Presidencial e do aeroporto internacional, ambos em Cartum, bem como um aeroporto e uma base aérea na cidade de Marawi, cerca de 350 quilómetros a noroeste da capital.

O presidente do Conselho Soberano e líder militar, Abdelfatah al Burhan, reside no palácio, mas desconhece-se o seu paradeiro, segundo a agência espanhola EFE.

A informação foi divulgada num comunicado também citado pela agência norte-americana AP, que alertou para a impossibilidade de uma confirmação independente do que afirma o grupo paramilitar.