Trump deixa promessa: nenhuma arma será retirada aos norte-americanos

O ex-Presidente dos Estados Unidos atribuiu, na passada sexta-feira, a culpa dos tiroteios em massa aos imigrantes e aos problemas de “saúde mental, social, cultural e espiritual”.

No encontro da Associação Pró-Armas, Donald Trump referiu que os Estados Unidos convivem com as armas “há séculos” e que só a partir de 2000 é que se começou a falar nos massacres que envolvem crianças.

Referindo-se ao tiroteio numa escola de Nashville, a 26 de março, que matou três crianças e três adultos, Trump disse que as medidas propostas para o controlo de armas “não fariam nada para evitar os ataques de indivíduos doentes e perturbados”.

A conferência sobre as armas acontece num momento-chave da campanha eleitoral republicana. Vários candidatos, incluindo o governador da Flórida, Ron DeSantis, estão a ponderar se vão ou não entrar na corrida à Casa Branca em 2024.