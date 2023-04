Mundo

Exército do Sudão rejeita negociações se grupo paramilitar não se dissolver

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

O Exército do Sudão rejeitou este sábado dialogar com as Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), na sequência dos confrontos armados que estão a decorrer no país, se o grupo paramilitar não for dissolvido.