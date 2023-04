Os céus do norte da Catalunha ficaram escuros devido ao fumo dos incêndios florestais em ambos os lados da fronteira de Espanha com França que deflagraram no domingo.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma enorme nuvem de fumo por cima da cidade espanhola de Llançà, cerca de 17 km ao sul da vila de Cerbère, na fronteira com a França, que sofreu incêndios semelhantes no domingo.

Do lado francês, o incêndio começou na manhã de domingo entre os dois municípios de Cerbère e Banyuls-sur-Mer. Foram mobilizados 540 bombeiros e este incêndio foi dado como controlado esta manhã, depois de ardidos 930 hectares.

A circulação de comboios foi interrompida e as estradas que ligam os dois países foram fechadas ao trânsito.

Seca nos Pirenéus Orientais associada ao aquecimento global

Espanha e o sul da França têm enfrentado vários incêndios florestais mesmo no inverno, dada a pouca chuva e após a seca severa do verão passado.

Alguns distritos no sul da França já introduziram restrições de água e o instituto geológico do país alertou que as baixas reservas de água subterrânea prenunciam uma seca ainda pior neste verão.

Pelo menos quatro aldeias francesas estão privadas de água potável desde sexta-feira, revela a AFP. Os agricultores deste departamento produtor de frutas e legumes, temem pela sua sobrevivência neste início de primavera históricamente muito seco.