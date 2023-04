As autoridades decidiram homenagear o funcionário de uma loja de conveniência em Leeds, no Norte de Inglaterra, ao divulgar as imagens do seu ato de uma "coragem incrível" que impediu o assalto.

O vídeo foi divulgado no site da polícia de West Yorkshire com um elogio ao ato heroico de Niall Stranix, de 61 anos.

De acordo com as autoridades, o assaltante tinha ameaçado seis pessoas e roubado um carro, antes de entrar na loja em Leeds a exigir dinheiro.

Marlon Stewart, de 37 anos, esteve detido durante 10 anos e quatro meses e estava agora em liberdade condicional por um período de cinco anos.