Onze pescadores passaram seis dias em ilha sem comida nem água

As autoridades australianas resgataram um grupo de pescadores que ficou preso numa ilha deserta, na costa oeste da Austrália, depois dos barcos onde seguiam terem sido atingidos pelo ciclone Ilsa. Os 11 pescadores passaram seis dias sem comida ou água.

A Autoridade Australiana de Segurança Marinha anunciou que os pescadores foram retirados, esta segunda-feira, da ilha Bedwell – localizada no ocidente da Austrália, a 330 quilómetros da cidade de Broome.

Dois barcos de pesca terão sido apanhados pelo ciclone tropical Ilsa que atingiu a região na semana passada. Um dos barcos afundou – tendo sobrevivido apenas um pescador – e ou outro foi arrastado até à ilha.

O pescador que sobreviveu ficou várias horas à deriva no oceano, tendo sido resgatado pelo o outro barco, antes do embate. Pelo menos nove pescadores estão desaparecidos e teme-se que tenham morrido no naufrágio, avança a ABC.

O grupo de pescadores foi localizado por uma aeronave das Forças de Fronteira Australianas. Foram retirados por helicóptero e transportados para o hospital de Broome, onde estão a receber tratamento.

Segundo o porta-voz das Forças de Fronteira Australianas avança que “todos reportaram estar em boas condições de saúde apesar da situação”.

O ciclone Ilsa, que atingiu a região oeste da ilha australiana, foi uma das maiores tempestades registadas nos últimos 14 anos.