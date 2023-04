Mundo

Eleições Europeias sem data devido a feriados

Há duas datas em cima da mesa para as eleições europeias de 2024. A data oficial seria o 9 de junho de 2024 para cumprir as regras europeias, mas com possibilidade de um voto antecipado no domingo anterior e pode ser a solução para atenuar a abstenção.