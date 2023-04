Tunísia restringe consumo de água devido à seca

A primavera começou há um mês, mas a situação de seca em vários países do Mediterrâneo é já preocupante. Na Tunísia, o abastecimento de água à noite é já cortado em vários locais para poupar.

As terras tunisinas denunciam a seca que persiste há cinco anos consecutivos e todas as barragens no país estão abaixo de um terço da capacidade máxima.

Além dos cortes de abastecimento, até sete horas por dia, desde final de março, as autoridades estão também a restringir o acesso de água ao setor agrícola.

Espanha e França enfrentam dificuldades

O verão que se aproxima faz temer um cenário pior no sul do Mediterrâneo, mas também a norte aqui ao lado, em Espanha, a albufeira de Sau, alimentada pelo rio Ter, está no nível mais baixo em décadas.

O verão será extremamente difícil, prevê também o Governo francês que, devido à seca no país, vê a época de incêndios começar mais cedo que o habitual. No início da semana um fogo, no sul, na zona dos Pirenéus já queimou perto de mil hectares de floresta.