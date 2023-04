O oposicionista russo Alexei Navalny considerou absurdas as acusações de extremismo apresentadas hoje pelas autoridades judiciais do seu país, que podem ser sancionadas com 35 anos de prisão.

As autoridades "avançaram com uma acusação ameaçando com uma sentença que pode chegar aos 35 anos de prisão", disse Navalny através dos seus advogados, acrescentando que o novo processo judicial de que é alvo é uma "paródia cínica".

As declarações de Navalny foram transmitidas pelos advogados do opositor no mesmo dia em que outro opositor - Evgnueni Rozman - começou a ser julgado por ter alegadamente desacreditado o Exército russo.

Os procedimentos preliminares da nova audiência de Alexey Navalny decorreram esta quarta-feira à porta fechada, em Moscovo, um procedimento que o recluso considera ilegal.

Referindo-se à eventual sentença de 35 anos de cadeia, Navalny ironizou afirmando também que a próxima etapa judicial vai ser a apresentação de um pedido para a "prisão perpétua".

Navalny, apontado atualmente como o principal opositor do Kremlin, está preso desde 2021 após ter regressado à Rússia depois de um período de convalescença na Alemanha onde recuperou de um alegado envenenamento.

Acusado de extremismo pelas autoridades russas, Navalny enfrenta uma nova pena de prisão num processo crime que, afirmou, pretende mantê-lo preso toda a vida.

Olga Mikhailov, advogada de Navalny, pediu autorização para "tomar conhecimento" sobre todos os aspetos do processo, considerando "absolutamente impossível" não revelar o conteúdo exato das acusações contra o seu cliente.

Por outro lado, de acordo com os seus assessores, Navalny, de 46 anos, sofre de uma "doença desconhecida" e não está a ser tratado na prisão.