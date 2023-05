Generais em guerra no Sudão estão abertos a negociações

Os generais em guerra no Sudão concordaram enviar representantes para negociações, que decorrerão em princípio na Arábia Saudita, afirmou o representante das Nações Unidas no país.

Caso as negociações venham a ter lugar, incidirão inicialmente no estabelecimento de um cessar-fogo "estável e confiável", disse à Associated Press Volker Perthes, deixando, contudo, o alerta sobre as dificuldades para que as negociações aconteçam.

Uma série de tréguas temporárias ocorridas na semana passada amenizou os combates apenas em algumas áreas, enquanto fortes batalhas continuaram noutras, expulsando civis das suas casas e empurrando o Sudão para um desastre ainda maior.

Entretanto, cerca de 300 pessoas, incluindo perto de 100 norte-americanos, foram transportados do Sudão para a Arábia Saudita por um navio dos EUA, de acordo com várias fontes.

Por seu lado, a Arábia Saudita declarou ter retirado mais de 5.000 cidadãos sauditas e estrangeiros entre 15 e 30 de abril.