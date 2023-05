Anúncio da candidatura de Ron DeSantis foi um #DeSastre?

É oficial. Ron DeSantis é candidato às eleições presidenciais norte-americanas, que se realizam em 2024. Mas o anúncio oficial, feito no Twitter com a participação de Elon Musk, parece não ter corrido assim tão bem… e o momento foi mesmo ridicularizado por Donald Trump.

No início foi apenas um soluço, mas depois surgiram os ecos e os silêncios constrangedores.

“Certo. Estamos a tentar direcionar mais capacidade para o servidor de forma a aguentar”, disse Elon Musk.

“Estão aí? Conseguem ouvir-nos?”, perguntou DeSantis.

O Twitter acabou por não aguentar e o anúncio oficial teve mesmo de ser feito num meio mais tradicional: a televisão. Foi na Fox News que o atual governador da Florida conseguiu transmitir as suas ideias para o país.

Ron DeSantis tem um agenda ultra-conservadora anti-imigração, que hostiliza a comunidade LGBTQ e critica as medidas sanitárias tomadas durante a pandemia.

Na corrida presidencial, dentro do partido, enfrenta já a rivalidade do ex-presidente Donald Trump, de quem já foi aliado. Trump, que tem o dobro das intenções de voto, chamou de #DeSastre a apresentação da candidatura de #DeSantis e disse que o candidato iria gerir o país da mesma forma.

Ron DeSantis vai tentar contrariar o mau arranque digital com comícios presenciais nos estados do Iowa, Carolina do Sul e New Hampshire.