Três mortos num ataque no Japão

Três pessoas morreram e uma ficou ferida esta quinta-feira num tiroteio e esfaqueamento, na prefeitura Nagano, no Japão. As vítimas mortais são uma mulher e dois agentes da polícia.

Segundo os meios de comunicação locais, citados pela agência Reuters, o atacante barricou-se num edifício, depois de esfaquear uma mulher a abrir fogo com uma caçadeira.

"Estava a trabalhar [num campo agrícola] quando pouco depois das 16:00 [hora local] , uma mulher veio a correr e a pedir por ajuda. Ela depois caiu. Atrás dela estava um homem camuflado com uma faca longa, que a esfaqueou", disse uma testemunha à NHK.

Depois disto, a testemunha pediu ajuda. Quando a polícia chegou ao local, o atacante terá disparado contra as autoridades.

Crimes que envolvem armas de fogo são raros no Japão, onde o porte destas armas é altamente regulamentado.

O país foi, no entanto, abalado no ano passado pelo assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que foi morto com uma arma de fogo caseira enquanto fazia um discurso eleitoral em Nara, no oeste do país.