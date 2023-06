Porque vai o Príncipe Harry testemunhar em tribunal?

O Príncipe Harry que, juntamente com outras celebridades, está a processar o jornal britânico Daily Mirror, que é acusado de publicar artigos durante décadas, com base em escutas telefónicas ilegais.

Esta segunda-feira, era grande o aparato mediático à porta do Tribunal Superior de Londres, o equivalente ao Supremo Tribunal Português. É aqui que está a ser julgado o caso que opõe o Príncipe Harry e mais três celebridades ao grupo de media que detém o jornal Daily Mirror.

O Duque de Sussex acusa a publicação de entre 1996 e 2010 ter publicado artigos com base em informação, alegadamente, obtida com recurso a escutas telefónicas ilegais.

A defesa do Príncipe diz que 147 artigos foram escritos com base em escutas, mas o tribunal só admitiu 33, e alguns desses artigos têm mais de 20 anos.

O Duque de Sussex recusou um acordo com o jornal e esta terça-feira senta-se no banco das testemunhas. Uma batalha que pode apenas ser o início da guerra, uma vez que o Príncipe Harry tem também processos em curso contra outros dois jornais: o Daily Mail e o The Sun.