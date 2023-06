Milhões de norte-americanos sob "névoa nociva" devido a incêndios no Canadá

Washington, a capital dos EUA, está envolta numa névoa de fumo esta quinta-feira, enquanto centenas de incêndios florestais do Canadá continuam a prejudicar a qualidade do ar por grande parte do leste dos EUA, causando interrupções nos voos e alertando as autoridades de saúde.

Em Washington muitas empresas pediram aos funcionários para trabalharem a partir de casa.

Alguns serviços não essenciais da cidade foram suspensos, incluindo parques e atividades recreativas, construção de estradas e recolha de lixo.

As autoridades de saúde de mais de uma dúzia de estados avisaram milhões de residentes que passar tempo ao ar livre poderia causar problemas respiratórios devido aos elevados níveis de partículas finas na atmosfera.

Milhões de pessoas (a região tem cerca de 75 milhões de habitantes) continuam em alerta para o risco de inalação de ar potencialmente nocivo, proveniente das centenas de incêndios florestais no Canadá, cuja nuvem de fumo é visível através dos satélites da agência espacial norte-americana, NASA.

Portugal, Espanha e França vão enviar 280 bombeiros para ajudar o Canadá a combater os intensos incêndios florestais no país, ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE), anunciou esta quinta-feira a Comissão Europeia.