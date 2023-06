Ataque em Annecy: flores e preces num memorial improvisado dedicado às crianças feridas

Esta manhã começaram as homenagens às vítimas do ataque em Annecy, no leste de França. Dezenas de pessoas reuniram-se junto ao parque infantil onde seis pessoas foram esfaqueadas, incluindo quatro crianças, duas correm risco de vida.

Na quinta-feira, um agressor com uma faca feriu seis pessoas -- incluindo quatro crianças pequenas -- num parque na cidade de Annecy, nos Alpes Franceses, tendo sido detido após o ataque, informou o Ministério da Administração Interna francês.

O Presidente francês visita hoje as vítimas do ataque. A primeira-ministra e o ministro do Interior já visitaram ontem a cidade .



Suspeito foi detido no local, motivações ainda são desconhecidas

O agressor, Abdelmasih H ., está sob custódia das autoridades policiais e hoje será submetido a um exame psiquiátrico.

Em alguns dos vídeos que circulam na internet, ouve-se o agressor a gritar "em nome de Jesus Cristo" enquanto realizava o ataque.

O atacante usava um crucifixo e entre os seus pertences estava um livro de orações. Declarou-se cristão quando pediu asilo.

Há dez anos obteve o estatuto de refugiado na Suécia, onde se casou e tem um filho com uma mulher de quem se separou no ano passado.

Desde o final de 2022 está em França onde pediu asilo, mas não tem morada fixa.

A resposta ao pedido de asilo, que foi negativa, chegou-lhe no passado domingo, ou seja, dias antes do ataque no parque em Annecy, como sublinharam as autoridades francesas.