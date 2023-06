Chuvas fortes provocam pelo menos 19 mortos e mais de 100 feridos no Paquistão

Só no distrito de Banu, 11 pessoas morreram e 73 ficaram feridas devido ao desabamento de telhados e paredes, informou a Geo TV do Paquistão.

A estes 11 mortos acrescem mais cinco mortos e 10 feridos no distrito de Lakki Marwat. Segundo fontes sanitárias, entre as vítimas contam-se quatro menores e uma mulher.

As autoridades ativaram os serviços de socorro para transportar as vítimas que necessitam de cuidados médicos. Os hospitais da zona estão em alerta e há zonas com cortes de eletricidade.

As chuvas e os ventos fortes afetaram também distritos como Sargodha, Gujranwala e Faisalabad, no Punjab. Na aldeia de Chan, três raparigas morreram devido ao desmoronamento de um muro. Registam-se igualmente fortes chuvas e trovoadas na Caxemira paquistanesa.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, já lamentou a morte de pessoas e os danos materiais causados pelas chuvas.