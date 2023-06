Mundo

Crianças colombianas resgatadas após 40 dias na selva já estão a receber tratamento

COLOMBIAN PRESIDENCY

Crianças "estão a ser tratadas física e psicologicamente" no Hospital Militar em Bogotá. O prognóstico é reservado. As quatro crianças estavam desaparecidas na selva, após a queda de um avião, no dia 1 de maio.