Quatro irmãos colombianos foram resgatados da selva, onde estiveram durante 40 dias. Têm entre 13 anos e 1 ano e são os únicos sobreviventes de um acidente de avião que matou a mãe e dois pilotos. As crianças, que já estão a receber tratamento em Bogotá, sobreviveram com comida que era lançada dos aviões militares, na esperança de que estivessem vivas. Talvez por terem nascido em contacto com a selva conseguiram também evitar os perigos da natureza.

O resgate das crianças foi feito através de um helicóptero a mais de 60 metros de altura. Não pousou na floresta por causa do tamanho das árvores e da falta de visibilidade.

Os quatro irmãos foram encontrados pelo exército no sul da floresta Amazónica Colombiana. Mas até aqui houve um longo caminho de buscas que começou logo após a queda do avião

No perímetro de buscas começaram a aparecer alguns sinais de que as crianças poderiam estar vivas e, a 18 de maio, o Presidente colombiano anunciou a descoberta dos menores através do Twitter. Uma informação que um dia depois foi desmentida.

A espera demorou mais de 35 dias. Foram mobilizados centenas de soldados do exército colombiano e também a comunidade indígena conhecedora da floresta. Vasculharam uma área de cerca de 320 quilómetros quadrados com ajuda de meios aéreos e equipas de cães

Os conhecimentos transmitidos pela avó, membro de uma comunidade indígena, podem ter ajudado as crianças a sobreviver aos perigos da floresta, assim como os kits de sobrevivência com alimentos e água que a Força Aérea colombiana foi espalhando pela floresta.