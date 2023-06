No Canadá, 2.400 pessoas foram retiradas de uma localidade devido à aproximação de um dos mais de 400 incêndios ainda ativos.

A maioria do fumo que se faz sentir em várias cidades canadianas tem origem em incêndios na província do Quebec, no leste do país, região onde por esta altura há ainda mais de uma centena de fogos ativos, a maioria descontrolados.

Perto de 100 milhões de pessoas continuam a sentir os efeitos do fumo no Canadá e nos Estados Unidos. O fumo começa agora a chegar à Europa.