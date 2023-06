Recorde do Guiness: foi extraída a maior e mais pesada pedra do rim de sempre

Não só é a maior pedra do rim alguma vez retirada, como é também a mais pesada. Os médicos do exército do Sri Lanka anunciaram, esta quarta-feira, ter removido um cálculo com 13,372 centímetros de comprimento e 801 gramas.

A intervenção foi realizada no dia 1 de junho ao sargento aposentado Canistus Coonge, de 62 anos. A pedra retirada arrebatou dos recordes, que já forma incluídos no Livro do Guiness.