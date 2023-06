"Estamos a viver um pesadelo": ciclone provoca destruição no sul do Brasil

Pelo menos 13 pessoas morreram no estado de Rio Grande do Sul, no Brasil, após a passagem de um ciclone tropical. O temporal provocou cheias e deslizamentos de terras, em vários municípios, deixando centenas de desalojados. Duas pessoas estão desaparecidas.

A passagem do ciclone tropical pelo estado de Rio Grande do Sul atingiu 41 municípios destruindo centenas de habitações, derrubando árvores e postes de eletricidade, obrigando milhares de pessoas a fugirem.

De acordo com a Defesa Civil quase 4.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Além disso, há aldeias e vilas que continuam isoladas devido a estradas submersas.

Em muitos locais, a água subiu mais de um metro rapidamente e os bombeiros tiveram de recorrer a barcos e helicópteros para resgatarem quem não conseguiu sair de casa.

Os especialistas afirmam que o calor atípico, registado no mês de maio, e a chegada de uma massa de ar frio foram condições propícias para a criação do ciclone.