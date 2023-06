Idosa que acordou dentro do caixão "voltou a morrer" no hospital

A idosa de 76 anos que tinha acordado dentro do caixão, a meio do próprio funeral, “voltou a morrer” esta sexta-feira. E, segundo o filho Gilber Barbera, “desta vez morreu mesmo”.

Bella Montoya tinha surpreendido os familiares e amigos que, no dia 9 de junho, se juntaram no velório para chorar a sua morte. Cinco horas depois de ter sido declarada morta no hospital público da cidade de Babahoyo, no Equador, a idosa acordou dentro do caixão e começou a bater com a mão na madeira.

Depois de ser retirada do caixão, Bella Montoya foi transportada para o mesmo hospital onde tinha estado internada. Recebeu tratamento durante sete dias, mas, segundo o Ministério da Saúde do Equador, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquémico e acabou por morrer.

“Desta vez a minha mãe morreu mesmo. A minha vida não será a mesma”, afirma o filho Gilbert Barbera aos meios de comunicação locais, citado pela BBC.

Catalepsia terá enganado os médicos

Bella Montoya terá “engando” os médicos devido a uma condição chamada catalepsia. Esta condição faz com que os pacientes fiquem incapaz de se mexerem, percam a consciência e fiquem com o corpo rígido.

Depois de ter sido declarada morta, a idosa foi colocada num caixão para realizar o velório e o funeral. Surpreendeu todos os que estavam no velório quando acordou.

O caso de Bella Montoya não é o único: em fevereiro uma mulher de 82 anos foi declarada viva durante o próprio funeral, no estado de Nova Iorque. Tinha sido declarada morta três horas antes, no lar de idosos onde residia.