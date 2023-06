Submarino turístico desaparece durante excursão ao Titanic

Um submarino turístico que levava pessoas para verem os destroços do Titanic desapareceu no Oceano Atlântico, noticia esta segunda-feira a BBC.

Foi iniciada uma missão de busca e resgate, num momento em que ainda não se sabe quantas pessoas seguiam a bordo da embarcação, disse a Guarda Costeira de Boston, nos Estados Unidos.

As buscas estão a acontecer na costa de Newfoundland, no Canadá. O Titanic está a 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico e a 600 quilómetros de distância da costa de Newfoundland.

A BBC e a CBS estão a avançar que a OceanGate Expedition, uma das empresas que faz visitas turísticas ao Titanic, tinha uma das expedições “em curso”. Contactada pela imprensa, a empresa não se mostrou disponível para prestar esclarecimentos.