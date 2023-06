Mundo

México quase com triplo das mortes por calor do que em todo o ano de 2022

DANIEL BECERRIL/Reuters

As temperaturas em algumas partes do México subiram para mais de 40 graus Celsius nas últimas semanas. Até agora, o maior número de mortes por insolação e desidratação ocorreu no estado de Nuevo Leon, na fronteira norte, onde fica o centro industrial de Monterrey.