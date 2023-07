Última missão: foguetão Ariane 5 lançado pela última vez ao espaço

Da base de Kourou, na Guiana Francesa, na costa nordeste da América do Sul, o Ariane 5 partiu para a sua última missão. O foguetão da Agência Espacial Europeia (ESA) transportou um satélite de defesa francês e um satélite de comunicações alemão.

Em 27 anos, o Ariane 5 fez mais de 110 missões ao serviço da ESA e levou mais de 230 satélites para o espaço.

Segundo peritos, o foguetão foi um dos mais precisos em termos de navegação da história espacial, e só falhou o lançamento duas vezes,

Ariane 6? Ainda não há data marcada

A reforma deste foguetão deixa a Europa sem meios próprios para missões do mesmo género, pelo menos durante alguns meses. Há atrasos no desenvolvimento do sucessor e não existe data marcada para o primeiro voo de teste do Ariane 6.

As empresas europeias de satélites vão ter, assim, de usar os serviços das companhias norte americanas, como a Space X.