Andar na "corda bamba" a 185 metros de altura: atleta bate recorde no Qatar

São muitos números, mas vale a pena mencioná-los todo pelo feito que constituem: uma caminhada de 150 metros, a mais de 185 metros do chão, sobre uma corda flexível (slackline) com uma largura de apenas 2,5 centímetros. Feitas as contas, foi desta forma que Jaan Roose conquistou mais um arriscado recorde para o currículo. O atleta estónio percorreu a maior distância num único edifício.

O feito aconteceu em junho, mas só agora as imagens foram divulgadas. O palco escolhido foram as Torres Katara, na cidade de Lusail, no Qatar. O edifício, com um formato que se assemelha a uma meia-lua, alberga dois hotéis de luxo, de cinco e seis estrelas, e foi inaugurado em 2022, durante o Mundial de Futebol, que teve lugar naquele país.

“Agora, depois de atravessar esta distância entre as torres icónicas, sinto-me fantástico. Depois de tanto trabalho, trabalhámos a noite toda à procura do momento perfeito durante o dia com menos vento e sol possíveis e, finalmente, encontrámos o momento certo para chegar ao outro lado. Sinto-me incrível”, declarou o atleta.

A proeza é não só a mais longa travessia num mesmo edifício, mas também a com maior elevação num cenário urbano para Jaan Roose, ao superar os 185 metros de altura, qualquer coisa como o equivalente a mais de 60 andares.