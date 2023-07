Mais de 31 mil pessoas retiradas de casa em Pequim devido ao tufão Doksuri

Mais de 31 mil pessoas foram retiradas de casa em Pequim devido à passagem do tufão Doksuri. Pelo menos, duas pessoas morreram esta segunda-feira.

Os meteorologistas estimam que a capital chinesa e o norte do país estão sofrer as chuvas mais violentas da última década. As autoridades colocaram Pequim em alerta máximo para inundações. Na capital, mais de 30 mil pessoas foram retiradas de casa e transferidas para locais seguros e todos os pontos turísticos foram encerrados.

Na cidade de Xingtai, na província de Hebei , 400 quilómetros a norte da capital chinesa, o nível de precipitação atingiu os 538 milímetros, mais de meia tonelada de água por metro quadrado.

A chuva deve continuar até quarta-feira.

Doksuri é o tufão mais forte a atingir a China este ano e também o segundo mais forte a atingir a província de Fujian desde que há registos, informou o Global Times.

Na semana passada, pelo menos uma pessoa morreu e milhares de casas ficaram sem energia quando o tufão passou por Taiwan, trazendo ventos fortes e chuvas intensas para o sul e leste da ilha.

O Doksuri provocou pelo menos 14 mortos e mais de 300 mil desalojados nas Filipinas.