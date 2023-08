Ilhas Baleares continuam sob alerta devido à agitação marítima e aguaceiros

As ilhas Baleares estão ainda sob alerta devido à forte agitação marítima. No fim de semana, o arquipélago foi atingido por um temporal que provocou estragos em dezenas de edifícios, derrubou árvores e postes e deixou vários locais inundados. Esta segunda-feira, são esperados aguaceiros, apesar do tempo ter melhorado.

Há estradas ainda cortadas, em Maiorca, pelas árvores que caíram com o temporal. Para esta segunda-feira mantêm-se os alertas por causa da agitação marítima e alguns aguaceiros.

As equipas de limpeza estão a trabalhar desde a tarde deste domingo, quando as Baleares, foram atingidas por um temporal com ventos ciclónicos e chuvas torrenciais. Vários edifícios ficaram danificados em Palma e noutras localidades do arquipélago.

O vento soprou com rajadas muito fortes, a mais de 120 quilómetros por hora, levantou telhados e placas de vários edifícios e arrancou palmeiras e árvores, que atingiram algumas pessoas, sobretudo nas zonas urbanas.

Os bombeiros e a Proteção Civil responderam a quase 400 incidentes e houve centenas de pedidos de ajuda.

No porto de Palma, um navio de cruzeiros soltou-se das amarras e foi embater num petroleiro que estava atracado. O acidente provocou danos nas duas embarcações mas não há relatos de ferimentos nos passageiros ou nas tripulações.

O aeroporto de Palma, em Maiorca, ainda não está a funcionar normalmente e são esperados atrasos nos voos que partem e chegam à ilha. No domingo, mais de 50 voos tiveram de ser desviados para Alicante, Valência e Barcelona.

O temporal deste domingo coincidiu com o último fim de semana de agosto, uma altura que é caracterizada pela partida de milhares de turistas. Decido à tempestade, os turistas acabaram por ficar retidos na região.