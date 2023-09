Salão Automóvel de Munique: conheça todas as novidades dos carros elétricos

Já lá vai o tempo em que os salões automóveis só mostravam carros e estavam confinados a um centro de exposições. Munique, é exemplo disso mesmo. O certame invade o centro da cidade e é dominado pela mobilidade elétrica.

A Mercedes mostrou ao mundo o protótipo do novo CLA elétrico. Mais de que o próprio carro, importa porque mostra o estilo e a filosofia que a marca quer seguir nos próximos anos. O CEO da Mercedes descreveu a eletrificação como uma maratona e disse que a marca ia no quilómetro oito ou nove.

A Mercedes aproveitou também para mostrar um olhar sobre o futuro dos superdesportivos 100% elétricos. Para um futuro mais próximo, está a nova geração Classe E, também eletrificada.

A qualidade de vida a bordo dos automóveis é cada vez mais uma preocupação. Na classe E, em estreia, uma nova função designada Power Nap, uma sesta rápida em que o carro cria as condições ideais e 15 minutos de sono podem equivaler a uma hora de descanso.

Já BMW, estreou um novo protótipo, chamou-lhe Vision Neue Klasse, a visão de uma nova classe, essencialmente uma nova abordagem não só em matéria de design, como de materiais, mais sustentáveis, e uma experiência diferente de vida a bordo.

Ainda no grupo BMW, a Mini muda muito o design exterior e interior, o que está a causar polémica entre os fãs da marca. A versão elétrica ganha autonomia. O Mini Countryman passa a ter um 100% elétrico e deixa de ter um plug-in. A marca prepara-se para dizer adeus aos motores a combustão.

A lista de fabricantes chineses à conquista da europa continua. A Leapmotor está a chegar com dois modelos e quer lançar uma novidade todos os anos. Ainda não se sabe quando vai chegar a Portugal, o que se sabe é que têm patenteadas tecnologias inovadoras de eletrificação.

No salão de Munique também há espaço para a indústria que torna possível os carros que guiamos. A Associação de Fabricantes para a indústria Automóvel e a Associação Empresarial de Portugal, mostraram que há peças made in Portugal em muitos carros, dos utilitários aos superdesportivos e que Portugal tem trunfos importantes no setor.

Em 2021, 400 mil pessoas passaram por pelo salão da mobilidade. Longe dos números de final da década de 80, em que o salão automóvel da Alemanha atraía mais de 1 milhão de pessoas. Mas hoje em dia, a curiosidade é cada vez maior em torno de um setor que vive uma revolução tão grande como aquela a que se assistiu há mais de 100 anos quando foi criado o automóvel.