Jovens participam em histórico concurso de saltos para a água em Mostar

Realizou-se este fim de semana mais uma edição do histórico concurso anual de saltos para o rio Neretva, em Mostar, a sul da Bósnia-Herzegovina. Esta é já a 456ª edição da competição que tem lugar na Ponte Velha de Mostar, com 23 metros de altura.

Património Mundial da UNESCO desde 2005, a Ponte Velha de Mostar foi inicialmente construída em 1566. A travessia que agora cruza o Neretva é uma reconstrução recente, a original foi destruída durante a guerra nos anos 90

Apenas os jovens experientes e saudáveis podem participar nesta arriscada competição de saltos para as águas geladas do Neretva. Cerca de mil pessoas assitiram este ano às provas do concurso, que acontecem de dia e de noite.

Os saltos são a identidade de Mostar, consideram os participantes. O mergulho é um ritual para os jovens da cidade como transição para a maturidade e também uma importante atração turistica.

Os principais vencedores da edição de 2022 são os jovens Igor Kazic, de Mostar, e Evald Krniće, de Montenegro.