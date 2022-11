Animais em risco de vida no sul de França devido ao calor e à seca

França atinge esta semana um novo pico de altas temperaturas, que em alguns locais poderão atingir os 40 graus. É a terceira vaga de calor no país, à qual se junta uma seca severa. A região sul é a mais afetada, com consequências também no habitat natural, onde se torna evidente o impacto na vida animal. Um abrigo em Saint-Cezaire-sur-Siagne, perto de Nice, está a funcionar quase como hospital onde se tentam salvar centenas de animais desidratadas e subnutridos.

Depois do mês de julho mais seco desde que há registo, França acordou esta terça-feira para uma nova onda de calor este verão, que está a aumentar e a intensificar-se no sul do país, tornando as consequências do aquecimento global cada vez mais visíveis.

De acordo com as previsões meteorológicas da Meteo-France, pelo menos cinco departamentos do sul do país devem passar por um "novo episódio de onda de calor cuja intensidade e duração serão inferiores às do episódio anterior".

As autoridades voltaram a divulgar alertas e recomendações para os riscos do calor para a população.

O impacto das altas temperaturas e da seca nos animais também está a exigir especial atenção. Animais em risco de vida estão a ser levados para o abrigo de Saint-Cezaire-sur-Siagne, onde os tratadores tentam salvar esquilos, ouriços e outros mamíferos, assim como cerca de 200 aves.