Depois da vaga de calor, chuvas torrenciais deixam Paris inundada

Após semanas de calor, a chuva caiu com grande intensidade em Paris durante 90 minutos. De acordo com os serviços meteorológicos, em hora e meia registou-se "70% da precipitação habitual para um mês". Várias ruas, avenidas e estações de metro ficaram inundadas. As chuvas torrenciais obrigaram também à interrupção da circulação rodoviária na capital e arredores.

O sul de França está sob aviso laranja. A previsão dos serviços de meteorologia apontam para a possibilidade de fortes tempestades, com chuva intensa e probabilidade de cheias.

O nível das água do rio Sena subiu 35 centímetros devido à precipitação e a estação meteorológica da Torre Eiffel registou ventos de mais de 100 quilómetros por hora.