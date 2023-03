Celebrações do Holi voltam às ruas da Índia

A Índia celebra esta quarta-feira o Holi, o festival hindu das cores que comemora a chada da primavera.

Após dois anos de pandemia de covid-19, em que as comemorações tiveram de ser moderadas, as celebrações do Holi trouxeram este ano os foliões de volta às ruas do país.

Cares pintadas com pó de várias cores, a distribuição de doces e guerras de água estão entre as ações daqueles que festejam a chegada da primavera, também com dança, música e banquetes.

Apesar das tradições deste festival variarem por toda a Índia, na maior parte dos Estados, este feriado é celebrado este ano a 8 de março. No entanto, as celebrações tendem a durar mais do que um dia em muitos locais.

As ruas são transformadas em recreios, onde as pessoas atiram pó de várias cores umas às outras e fazem guerras com balões de água.

Não só na Índia, o Holi é também celebrado no Nepal e por todo o mundo.