David Vencl conseguiu mergulhar até 52,1 metros de profundidade em apneia no Lago Sils, perto de St Moritz, na Suíça. O mergulho sem fato de proteção aconteceu esta terça-feira, com a água a uma temperatura entre 1 e 4 graus Celsius.



Com um único fôlego, mergulhou numa abertura feita no Lago Sils, coberto com uma camada de 35 cm de gelo. O mergulhador checo, de 40 anos, demorou 1 minuto e 54 segundos para descer e voltar à superfície.

Quando finalizou o mergulho, cuspiu um pouco de sangue, sentou-se por um minuto e depois abriu uma garrafa de champagne para celebrar o feito.

David Vencl foi depois levado ao hospital por precaução, mas os médicos confirmaram que está bem de saúde, apesar do enorme e arriscado esforço físico.

Vencl conseguiu quebrar o recorde mundial de mergulho livre sob gelo sem roupa de mergulho, ao ultrapassar a anterior marca em 2 metros.

O mergulhador conquista, desta foram mais uma entrada no Guinness World Records. Em 2021, alcançou outra melhor marca ao nadar 80.99 metros de distância num lago gelado na República Checa.