Achado invulgar: descoberto placar circular usado em "jogo maia antecessor do futebol"

Arqueólogos mexicanos encontraram um placar maia de forma circular usado num jogo de bola, “antecessor do futebol”, no sítio arqueológico de Chichén Itzá, anunciou esta semana o Instituto Mexicano de Antropologia e História (INAH).

Especialistas dizem que o placar remonta ao início do período pós-clássico. Esta é a primeira descoberta em mais de 11 anos de um objeto com escrita hieroglífica em Chichén Itzá, segundo o INAH.

Chichén Itzá é um dos principais centros arqueológicos da civilização maia, declarado Património da Humanidade pela Unesco.

O placar circular de pedra que terá sido utilizado para a “pelota” - um jogo que se considera ser um dos percursores do futebol - também usava uma bola e era praticado pelos maias há centenas de anos.

"Disco de jogadores de bola", assim foi designado o objeto raro que terá assinalado um acontecimento desportivo importante. Na inscrição, há uma referência a uma data no calendário maia que equivale ao ano 894 d.C. - os especialistas estão agora a estudar a escrita encontrada na peça para tentar decifrar todo o significado.

De acordo com o Instituto Nacional de Antropologia e História do México, o placar de pedra tem 32 centímetros de diâmetro e pesa 40 quilos. Há uma representação de dois jogadores, bem como de uma bola a ser chutada pelos "futebolistas originários".

Atribui-se a invenção do futebol aos ingleses, que formalizaram esta prática desportiva através da unificação das suas regras em 1863. Contudo, este desporto tem vários percursores em todo o mundo. A prática de jogos com bolas tem até origens mais antigas em vários continentes. O povo maia tinha a sua versão do jogo, praticada séculos antes das invasões espanholas na América Central.