31 de Março de 2017, conferência de imprensa de António Costa e Mário Centeno para anunciar a venda do Novo Banco: o primeiro-ministro disse: "não há encargos para os contribuintes".

A Procuradora recupera as declarações do chefe do Executivo numa altura em que se sabe que o Novo Banco precisa de mais dinheiro. Onde está a conta certa da palavra dada? Manuela Moura Guedes deixa um conselho aos políticos e comenta também a entrevista recente do "senhor mau que deu conta disto tudo".