Nuno Rogeiro diz que uma das explosões no Sri Lanka foi reivindicado por um grupo terrorista com ligações ao Daesh. O comentador da SIC acrescenta que a organização continua com células em vários países do mundo, apesar de ter perdido força na Síria e no Iraque.

Um novo balanço da série de explosões que ocorreram em três igrejas e três hotéis hoje no Sri Lanka aponta para 156 mortos, entre os quais 35 estrangeiros, sendo um português