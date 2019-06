“PSD está a transformar-se num partido rural”

Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, a operação do fisco na estrada em Valongo, a lista de grandes devedores à banca, as possibilidades do PS para as eleições legislativas, a crise da direita e a eventual troca de Ferro Rodrigues por Carlos César na Presidência da Assembleia da República.