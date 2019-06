Fernando Santos "não está a aproveitar os talentos da seleção"

Apesar da vitória da seleção nacional, por 3-1, frente à Suíça e a consequente classificação para a final da Liga das Nações, a exibição dos jogadores portugueses não foi positiva, sendo que a "filosofia" de Fernando Santos, "com um futebol muito conservador", tem gerado algumas críticas.

Fernando Guerra acredita que o treinador português não está a aproveitar os "cada vez mais talentos que vão aparecendo na seleção".

A equipa portuguesa teve uma grande ajuda do seu capitão, Cristiano Ronaldo, ao marcar os três golos que deram a vitória, ficando agora à espera do resultado do jogo entre a Inglaterra e a Holanda para conhecer o seu adversário na final de domingo.